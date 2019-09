India: l’acqua di una diga sommergerà 200 villaggi del Madhya Pradesh

Nelle prossime ore circa 200 villaggi nello Stato del Madhya Pradesh saranno sommersi dall’acqua che defluirà dalla diga di Sardar Sarovar, dopo che l’invaso artificiale verrà riempito alla sua massima capacità, 138,68 metri.

La diga, nota come diga di Narmada, inaugurata 2 anni fa, non è mai stata riempita alla sua massima capienza. Lo scorso maggio, il governo del Madhya Pradesh aveva segnalato al governo centrale la presenza nell’area di almeno 6mila famiglie, che attendevano, prima di spostarsi, la ricollocazione promessa dal governo centrale.

Con l’arrivo delle ultime piogge monsoniche, l’agenzia ha deciso di riempire l’invaso al suo massimo: lo scorso 28 agosto, quando l’altezza dell’acqua ha raggiunto i 134 metri, anche il premier Modi ha salutato il traguardo, definendolo un livello “storico“.

Da quando è stato avviato il progetto, la diga di Narmada, divenuta una delle più note al mondo per il contrasto che ha opposto ambientalisti e governo, ha costretto almeno 32mila famiglie a spostarsi dal luogo d’origine: le ultime 6mila in queste ore stanno cercando di mettere in salvo ciò che possiedono, avendo sperato, fino all’ultimo, che il livello massimo non sarebbe mai stato raggiunto.