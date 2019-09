L’India tenta lo sbarco sulla Luna, fallito l’allunaggio: la sonda perde il contatto

L’India tenta lo sbarco sulla Luna, ma l’allunaggio fallisce. L’agenzia spaziale indiana ha perso la comunicazione con il suo veicolo spaziale poco prima che dovesse atterrare vicino al Polo Sud della luna, in un colpo alle ambizioni lunari della nazione. L’India aveva sperato di diventare il quarto paese – dopo Stati Uniti, Russia e Cina – che sbarca con successo sulla luna.

Il paese asiatico mirava anche ad essere il primo ad atterrare nella regione polare meridionale, un’area che l‘Indian Space Research Organisation (ISRO) ha dichiarato “completamente inesplorata”.”La discesa del lander Vikram era in corso come previsto e sono state osservate prestazioni normali”, ha detto il presidente dell’ISRO Kailasavadivoo Sivan nella sala di controllo nella città indiana di Bangalore a sud del Paese.

“Successivamente la comunicazione tra lander e stazione di terra è stata persa. I dati sono sono in corso di analisi”, ha informato.Il primo ministro Narendra Modi, che si è recato nel centro spaziale di Bangalore per assistere all’atterraggio, ha dichiarato agli scienziati dopo l’annuncio di Sivan che “ciò che già è stato fatto non è un piccolo risultato”.”Alti e bassi continuano. Il duro lavoro ci ha insegnato molto e l’intero paese è orgoglioso”, ha aggiunto.”Il nostro viaggio continuerà. Siate forte. Sono con voi” L’ISRO ha riconosciuto prima dell’atterraggio, che è stata una manovra complessa: Sivan l’ha definita “15 minuti di terrore”.

“Orgogliosi nonostante il fallimento dello sbarco sulla Luna”

Nonostante il fallimento dell’allunaggio della missione indiana Chandrayaan 2, il Primo Ministro Narendra Modi ha esortato gli scienziati a rimanere ottimisti. “Il meglio deve ancora venire nel nostro programma spaziale. L’India è con voi”, ha detto in un discorso televisivo alla nazione. La comunicazione tra il lander Vikram e la stazione di terra nella città meridionale di Bengaluru è stata persa pochi minuti prima dell’atterraggio programmato sul lato oscuro della luna, in quello che sarebbe stato un trionfo per il programma spaziale indiano.

“La discesa di #VikramLander è avvenuta come previsto e normali prestazioni sono state osservate fino a un’altitudine di 2,1 km. Successivamente, la comunicazione dal Lander alle stazioni terrestri è andata persa. I dati sono in fase di analisi”, ha dichiarato l’ISRO (Indian Space Research Organization) in un Twitter pubblicato un’ora dopo l’evento. I dettagli di ciò che è accaduto esattamente negli ultimi minuti del tentativo di allunaggio devono ancora essere rivelati.

Lanciato il 22 luglio da una base nell’India meridionale, il lander e il rover che conteneva avrebbero dovuto effettuare 14 giorni di esperimenti per mappare la superficie lunare, analizzarne la composizione e cercare l’acqua. L’India con la missione puntava a diventare il quarto Paese a portare un suo veicolo sul suolo lunare. Modi, che era presente al centro di localizzazione di Bengaluru durante l’operazione di allunaggio, ha offerto parole di incoraggiamento agli scienziati chiaramente abbattuti, spiegando che ci sono molte cose da imparare nel tentativo di atterraggio e che il viaggio di Chandrayaan-2 è stato un grande risultato. “Sono fiducioso che riguardo al programma spaziale indiano, il meglio deve ancora venire. Ci sono nuove frontiere da scoprire e nuovi posti dove andare”, ha detto.