Se potessi insegnare una cosa a Greta Thunberg, quale sarebbe? “L’ambientalismo è un lusso, i suoi privilegi l’hanno accecata dalla realtà”

In questi giorni, si discute molto della questione climatica, soprattutto dopo l’intervento dell’attivista svedese Greta Thunberg alle Nazioni Unite, in cui ha accusato i potenti del mondo di averle rubato la sua infanzia e i suoi sogni con la loro mancata azione sul clima che, secondo la 16enne, ci starebbe già portando “all’inizio di una estinzione di massa“. Per il suo intervento dai toni molto allarmistici e catastrofici, Greta ha ricevuto numerose critiche. Sulla piattaforma “Quora” è stata posta la domanda: “Se potessi insegnare una cosa a Greta Thunberg, quale sarebbe?“. Particolarmente significativa è stata la risposta di Christian Garcia, analista ed insegnante che vive in California, che ha sottolineato come quello dell’ecologismo sia un lusso che in molte parti del mondo non possono permettersi, perché la gente deve pensare prima a sfamare i propri figli e assicurare loro una vita dignitosa. Ecco quanto ha scritto Garcia (traduzione di Andrew McCoy).

“Ha il lusso di avere una prospettiva ristretta sulla realtà che vive la maggior parte delle gente nel mondo.

Per due anni ho vissuto in una piccola città della Cambogia:

I miei suoceri vivono in una piccola città del Messico, e alcuni vivono in aree ancora peggiori (questa è l’area attuale).

Greta vive a Stoccolma:

Comprendo che le persone nelle aree in via di sviluppo hanno un impatto minore. Ma quell’impronta più piccola ha un costo. Molte persone passano l’intera esistenza in povertà, con carenza di elettricità, trasporti o cibo. Affinché Stoccolma fosse così com’è oggi, una volta fu necessario utilizzare energia e inquinamento. Quelle persone nelle zone in via di sviluppo migliorerebbero volentieri la loro qualità di vita per se stessi e i loro figli allo standard di Stoccolma, anche se ciò significasse inquinare di più (e perché non dovrebbero)?

L’ambientalismo è un lusso. Doversi preoccupare di cose che vanno oltre il “superare il mese” o di “trovare cibo per mio figlio per la cena”, è davvero una grossa fortuna per noi. La maggior parte delle persone non si preoccupa dell’ambiente su scala globale. La maggior parte dei genitori preferirebbe dare ai propri figli un pasto migliore questa settimana, piuttosto che preoccuparsi dell’innalzamento del livello del mare.

Il consumo di carne è una grossa parte della dieta della maggior parte delle persone. Sì, possiamo sicuramente ridurre l’apporto di carne, ma la maggior parte delle persone al mondo fa affidamento sulla carne come fonte principale di apporto calorico.

Ma la maggior parte delle persone nel mondo preferirebbe consumare un pasto decente oggi, piuttosto che non mangiare la carne per un risultato incommensurabile tra cinquant’anni.

Le emissioni di CO2 fanno parte dello stesso concetto. Un sesto delle persone al mondo vive in Cina. Un genitore cinese è più preoccupato per il miglioramento della qualità della vita del proprio figlio che del livello del mare in un paese lontano.

Non tutti possono diventare vegetariani senza cambiare parti fondamentali della loro cultura, non tutti possono permettersi di guidare un’auto elettrica, non tutti possono permettersi di acquistare pannelli solari, non tutti possono vivere in una città e non tutti sono disposti a rinunciare ad Amazon / Starbucks / Apple / auto, ecc.

Quindi cosa le insegnerei?

Le insegnerei che ha dei privilegi, e non è una brutta cosa, e non è colpa sua se non se ne rende conto (è molto giovane).

Ma i suoi privilegi l’hanno accecata dalla realtà in cui vive la maggior parte delle persone. E se vuole migliorare l’ambiente, lo deve fare attraverso il modo di vedere il mondo delle persone comuni, la maggior parte della popolazione mondiale, che vive in povertà. Deve apportare cambiamenti che non renderanno la loro vita più difficile.

Può essere venerata da tutti i progressisti del mondo che vivono una vita agiata come lei (e come molti di noi), ma alla fine, la mia famiglia in Messico e quella che mi ospitava in Cambogia non possono mettersi di ascoltarla, perché devono pensare a come mangiare domani.”