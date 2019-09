L’inverno si avvicina, il Ghiacciaio Presena si “scopre” per accogliere le prime nevicate

Mancano poche settimane all’arrivo della stagione fredda: il ghiacciaio Presena si “scopre” per accogliere le prime nevicate. Come ogni anno, in questo periodo vengono rimossi i teli geotessili posizionati a giugno sul ghiacciaio del consorzio Pontedilegno-Tonale, una maxi coperta termica da 100mila metri quadri (teli larghi 5 metri e lunghi 70) che lo protegge dal caldo estivo. La copertura arriva fino alla cabinovia Presena, alla partenza della pista da sci, a 3.000 metri. Quando arriva i momento di rimuovere i teli, vengono arrotolati con l’ausilio dei gatti delle nevi, e poi riposti in un deposito: grazie a queste operazioni, lo strato di ghiaccio di circa 2 metri di altezza viene preservato.

Il progetto è iniziato nel 2008 in base a un accordo tra la Provincia autonoma di Trento e della Carosello, società che fa parte del Consorzio Pontedilegno-Tonale.