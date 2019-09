80 anni fa nasceva Junko Tabei, leggenda dell’alpinismo mondiale

Junko Tabei è stata una grande alpinista giapponese: oggi avrebbe compiuto 80 anni. E’ nata, infatti, il 22 settembre 1939 e Miharu, piccola comunità della prefettura di Fukushima, ed è morta a Kawagoe, città della prefettura di Saitama, meno di tre anni fa, il 20 ottobre 2016. Conosciuta in tutto il mondo per essere stata la prima donna a scalare l’Everest raggiungendone la vetta il 16 maggio 1975, Junko Tabei è diventata una vera e propria eroina dell’alpinismo e della montagna.

Oggi Google le celebra un bellissimo Doodle animato che si può vedere in gran parte d’Europa, ovviamente in Giappone ma anche in Cina, India, Australia, Nuova Zelanda, Taiwan e Vietnam, in Canada e negli Stati Uniti d’America e in quasi tutti i Paesi dell’America Latina.