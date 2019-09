La pizza fa bene alla salute, ma solo se fatta in Italia

Il vincitore per la Medicina dei premi IgNobel, la parodia dei premi Nobel che ogni anno assegnano un riconoscimento alle ricerche scientifiche più improbabili è un italo-olandese: è Silvano Gallus, premiato “per aver raccolto prove in base alle quali la pizza può proteggere da malattie e morte, ma solo se è fatta e mangiata in Italia“.

E’ stata condotta una bizzarra serie di studi sui benefici della pizza, che esiterebbero solo se l’alimento è “made and eaten in Italy“. Una prima ricerca, condotta da Gallus e dal suo team, era stata pubblicata nel 2006 sullo European Journal of Cancer Prevention col titolo “Consumo di pizza e rischio di cancro al seno, alle ovaie e alla prostata“; un altro, “La pizza protegge dal cancro?“, era uscita sull’International Journal of Cancer, nel 2013.

Un altro Ig Nobel è andato a una ricerca di Roger Mieusset, specialista della fertilità all’Università di Tolosa, che ha attaccato termometri ai testicoli di postini francesi, per poi verificare se entrambi questi attributi maschili abbiano o meno la stessa temperatura: misteri della scienza. Lo studio ha verificato che il testicolo sinistro è più caldo, ma solo quando l’uomo è vestito.

Premiato anche a un inventore iraniano che ha creato una macchina per automatizzare il cambio dei pannolini dei neonati.

L’Ig Nobel è il premio che viene assegnato alle ricerche che prima fanno ridere, poi pensare. I “riconoscimenti” sono stati assegnati ad Harvard.

I vincitori dell’IG Nobel ottengono un premio monetario: una banconota da 10mila miliardi di dollari dello Zimbabwe, ora obsoleta.