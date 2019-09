L’Africa e L’Europa, da oggi, non saranno più continenti divisi: AstroLuca ci mostra perchè

AstroLuca ha immortalato ‘onde’ nel cielo delle Azorre e quello che può essere considerato il bacio tra il continente europeo ed africano. Grazie alle loro ampie e fascinose volute ‘dipingono’ dei disegni meravigliosi: si tratta delle “onde nel cielo sopre le Azzorre”, fotografate da Luca Parmitano, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per la missione Beyond. L’astronauta dell’Agenzia spaziale europea (Esa) su Twitter ha decisamente fatto venire alla luce le sue doti di fotografo e scrittore fino ad oggi celate dietro un velo di talento dedicato allo spazio. In un ennesimo scatto, che mostra lo stretto di Gibilterra, scrive:

“Dove due continenti, due Storie si incontrano, le correnti giocano con acqua e aria generando pittogrammi di nubi e mare”.

Davvero delle foto che fanno riflettere su quanto sia magnifica la natura e quanto l’essere umano, molto spesso, non abbia a cuore quella che è la sua casa, non cogliendone le bellezze intrinseche.