ALMA – associazione di medici dedita allo studio, alla ricerca, alla divulgazione e all’insegnamento dell’agopuntura e della medicina tradizionale cinese – e AGOM – Agopuntura nel Mondo – associazione no-profit medico scientifica che ha lo scopo di fare conoscere, diffondere e sviluppare l’agopuntura in Italia e nel mondo, praticandola sul territorio nei paesi in via di sviluppo e nelle situazioni di emergenza – presentano il sesto congresso internazionale L’agopuntura e la medicina integrata nella cura dei malati con patologie croniche. Quale ruolo nelle reti cliniche assistenziali?.

Scopo del convegno non è solo l’approfondimento scientifico relativo all’agopuntura e alla medicina integrata, ma anche quello di far conoscere in maniera più approfondita un metodo di cura che fa parte della medicina tradizionale cinese, diventata nel 2010 patrimonio UNESCO dell’Umanità, e che in Italia è praticata in via esclusiva da medici.

Il congresso sarà una festa, un modo per celebrare la cultura, moderna e antica, e soprattutto l’importanza dell’integrazione delle medicine, occidentale e tradizionale, nella cura della malattia cronica, tema sempre più rilevante nella società odierna.

Tra i relatori il professor Franco Berrino – epidemiologo di fama mondiale già Direttore del Dipartimento di Medicina preventiva e predittiva dell’Istituto Nazionale dei Tumori, Jean Marc Kespi, Hedi Luxenburger, Konstantina Theodoratou e per la prima volta in Italia dal Brasile Fernando Genschow e Márcia Yamamura.