“Le Iene Show” torna con un tributo a Nadia Toffa, un video inedito

Domani la prima attesissima puntata de “Le Iene Show”: verrà mostrato un documento in ricordo di Nadia Toffa, un video inedito dove la “Iena” chiede di essere accompagnata a incontrare le persone a lei davvero care.

Il video, che Nadia ha voluto fare pochi mesi prima di lasciarci, racconta di questo suo ultimo progetto.

“Le Iene Show” anche quest’anno avrà un doppio appuntamento settimanale, in diretta e in prima serata, alle ore 21:25 su Italia 1.