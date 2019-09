Le malattie cardiovascolari rappresentano ancor oggi la prima causa di morte in Italia e nel mondo e uccidono ogni anno 17,9 milioni di persone.

In occasione della Giornata Mondiale del Cuore 2019, nell’ambito della più ampia Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Banca del Cuore”, la Fondazione per il Tuo cuore dei Cardiologi Ospedalieri Italiani ANMCO ha raggiunto Amatrice per effettuare gratuitamente tre giorni di screening cardiovascolare, nell’ottica di coniugare la prevenzione cardiovascolare con la consapevolezza della necessità di completare le opere di ricostruzione di una città simbolo del più recente terremoto italiano.

Durante la giornata sarà realizzato un flash-mob in zona rossa con gli studenti delle scuole di Amatrice, un dripping collettivo delle Autorità su una tela raffigurante la rinascita della città (opera che sarà donata dalla Fondazione per il Tuo cuore al Municipio) e un incontro-dibattito con i maggiori esponenti del mondo scientifico che risponderanno alle domande della popolazione su temi di prevenzione cardiovascolare.

Il Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2019”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, sta facendo tappa in oltre 30 città italiane ed è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, da Rai – Responsabilità Sociale e da Federsanità-ANCI.

Da venerdì 27 settembre a domenica 29 settembre, dalle ore 9 alle ore 19, il Jumbo Truck appositamente allestito si fermerà per tre giorni presso il Palazzetto dello Sport di Amatrice a disposizione di tutti i cittadini.

Come per ogni tappa, nello specifico, durante le giornate di manifestazione saranno offerti gratuitamente:

screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e screening aritmico;

una stampa dell'elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su BancomHeart;

con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su BancomHeart; lo screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di 9 parametri metabolici con una sola goccia di sangue: Colesterolo Totale, Trigliceridi, Colesterolo HDL, Rapporto Colesterolo HDL / LDL, Colesterolo LDL, Colesterolo non HDL, Glicemia, Emoglobina glicata e Uricemia;

la stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare;

e del proprio rischio cardiovascolare; la consegna del kit di 11 opuscoli di prevenzione cardiovascolare realizzati dalla Fondazione per il Tuo cuore

il rilascio gratuito della card BancomHeart attiva;

Grazie al Progetto Banca del Cuore, ideato dal prof. Michele Gulizia e coordinato dalla Fondazione per il Tuo cuore, a tutti i cittadini che afferiranno al Truck verrà gratuitamente consegnata la propria BancomHeart personale, una card unica al mondo che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie assunte, agli stili di vita praticati e a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti. Tutti i dati verranno custoditi in una “cassaforte” virtuale che consente, attraverso una password segreta conosciuta solo dall’utente, di connettersi dall’Italia e/o dall’estero alla “Banca del Cuore” per consultare o scaricare i propri dati clinici ogni volta che lo si desidera, o metterli a disposizione del proprio medico curante o a quello di un Pronto Soccorso in caso di emergenza sanitaria.

All’interno del Truck “Banca del Cuore”, oltre allo spazio dedicato agli esami clinici, ci sarà un’area attrezzata dove saranno svolti eventi divulgativi sulla prevenzione cardiovascolare rivolti ai cittadini oltre ad incontri, dibattiti e tavole rotonde scientifiche con i medici locali sul tema della prevenzione cardiovascolare, della lotta all’ictus cardioembolico da fibrillazione atriale, alla prevenzione dell’arresto cardiaco improvviso e alla progressione della cardiopatia ischemica.

“La Banca del Cuore è il più grande Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare in Italia, unico al mondo, che permette ai cittadini italiani di avvantaggiarsi di uno screening cardiovascolare completo, rapido e immediatamente condivisibile con il proprio medico curante o con altri specialisti in tutto il mondo, in tempo reale e con una copertura 24 ore su 24. Rappresenta un modo innovativo per conoscere il proprio stato di salute cardiovascolare e il miglior mezzo per prevenire concretamente l’insorgenza di un infarto al cuore, di una morte cardiaca improvvisa, di una patologia cardiovascolare come l’ipertensione arteriosa, la fibrillazione atriale o lo scompenso cardiaco e permette, anche, la prevenzione e il controllo del diabete – ha dichiarato il prof. Michele Gulizia, Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia Ospedale “Garibaldi-Nesima” di Catania e Presidente della Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri.”

Se andiamo a prendere in esame i dati del recente censimento ISTAT sulla mortalità per malattie cardiovascolari, rileviamo che queste rappresentano circa il 44 % di tutte le morti, con un tasso medio di 148 morti per 100.000 abitanti l’anno – continua il prof. Gulizia. La diffusione della cultura della prevenzione è, a mio parere, uno dei principali servizi sociali realmente in grado di collaborare ad una buona sanità nel nostro Paese, poiché gli italiani si interessano di prevenzione se stimolati in questo senso. La sensibilità dei nostri connazionali è alta nei confronti della prevenzione cardiovascolare ma occorrono campagne educazionali continue, senza fake-news confondenti, che aiutino il cittadino a preservare il proprio sistema cardiovascolare. Se un elevato valore di pressione arteriosa e un eccessivo consumo di sale sono ormai fattori di rischio noti e ben conosciuti dalla popolazione, di converso l’ipercolesterolemia, la crescente obesità, l’abitudine tabagica e l’uso di sostanze eccitanti, unitamente a una inadeguata attività fisica, restano ancora incredibilmente sottovalutate. Sono convinto che la prevenzione cardiovascolare più efficace sia quella che si svolge tutti i giorni, insistendo sulla formazione e sulla educazione sociale per ridurre i fattori di rischio modificabili, combattendo l’obesità, l’ipercolesterolemia, l’abitudine al tabacco in tutte le sue forme, e la sedentarietà, favorendo una costante attività fisica, anche di breve durata, e un elevato consumo di frutta, verdura e cereali. Poche semplici nozioni che però risultano salvavita”.

“Il Truck Tour Banca del Cuore – spiega il prof. Gulizia –” ci consente di andare direttamente a casa degli italiani, ovvero nelle piazze delle principali città, ove attivamente, dal 2017, svolgiamo questo importante screening gratuito di prevenzione cardiovascolare, di portata finora mai realizzata nel nostro Paese. Fino a oggi, grazie a questa diffusione capillare, sono state distribuite in due anni oltre 46.000 BancomHeart ad altrettanti cittadini italiani, permettendoci di identificare un aumento del numero di soggetti con fibrillazione atriale (FA) misconosciuta e di quelli che non assumono terapia anticoagulante per la riduzione del rischio tromboembolico da FA. L’incidenza di FA e Scompenso Cardiaco nella popolazione maschile adulta tra i 18 e i 40 anni si dimostra ancora in crescita con percentuali triple e quadruple rispetto ai dati di Letteratura sinora conosciuti (rispettivamente 1.8% e 1.2%). Dato preoccupante alla luce della considerazione recente che la fibrillazione atriale rappresenta un fattore di rischio significativo per lo sviluppo di cancro nel 5% dei soggetti, particolarmente le donne. Le donne risultano essere meno ipertese degli uomini, hanno però un colesterolo totale (196 mg/dl) più elevato di questi ultimi (185 mg/dl) e della media nazionale (191 mg/dl), così come un elevato tasso di trigliceridi nel sangue (163 mg/dl vs 158 e 159, rispettivamente). Consumano più frutta e verdura degli uomini, e sono colpite da ischemia cardiaca 2 volte meno frequentemente degli uomini ma, quando ne soffrono, hanno livelli di colesterolo LDL più elevati (71% vs 43%) e si curano meno.

L’età media delle donne e degli uomini del Centro-Nord che salgono sul Truck per fare la prevenzione cardiovascolare è significativamente più alta rispetta a quella registrata nelle tappe del Centro-Sud (rispettivamente D 65 e U 64 anni al Centro Nord e D 54 e U 57 anni al Centro Sud).

Il dott. Domenico Gabrielli – Presidente ANMCO – ha evidenziato: “siamo stati da subito entusiasti di questa iniziativa, il Truck Tour Banca del Cuore è un’importante operazione di cultura preventiva, che permette di porre l’attenzione nei cittadini sulla prevenzione cardiovascolare, spesso affrontata superficialmente o addirittura dimenticata in modo superfluo. Il prevenire le malattie cardiologiche, in accordo con le conoscenze scientifiche attualmente maturate fa parte di un pensiero più ampio: il benessere dei cittadini italiani, e per questo la nostra Associazione svolge un’azione sinergica con la Fondazione per il Tuo cuore mettendo a disposizione volontaria i cardiologi per lo screening cardiovascolare”.

Il dott. Giuseppe Pajes – Presidente ANMCO Lazio – ha sottolineato: “grazie a questa lodevole iniziativa, molti cittadini della nostra Regione da oggi sapranno che il loro cuore è più protetto, poiché è inserito in un grande progetto di prevenzione cardiovascolare.”

Antonio Fontanella – sindaco di Amatrice – ha dichiarato: “Credo nella prevenzione e nella scienza e sono grato alla Fondazione per il Tuo cuore per aver voluto mettersi a disposizione della popolazione di Amatrice, città che domenica prossima – grazie a questa iniziativa del Truck Tour Banca del Cuore 2019 – diverrà simbolo dell’importanza del progetto di prevenzione cardiovascolare Banca del Cuore. Ringrazio l’organizzazione per questo gesto che vedo anche come un aiuto concreto, ringrazio per l’importante progetto il prof. Gulizia, presidente della Fondazione per il Tuo cuore e i cardiologi ANMCO che con impegno e dedizione hanno speso il loro tempo e le loro professionalità per la popolazione amatriciana“.

La Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Truck Tour – Banca del Cuore 2019, è sostenuta interamente dalla Fondazione per il Tuo cuore.

La Campagna sarà attiva anche sui social con l’hashtag #bancadelcuore2019.