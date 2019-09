Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a venerdì 20 settembre: in prevalenza sereno, nubi a metà settimana

Le previsioni del servizio meteorologico dell’aeronautica militare per i prossimi giorni in Italia.

Lunedì 16 settembre al Nord condizioni di generale bel tempo salvo formazione di nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi alpini e prealpini, con associati deboli locali rovesci o temporali nelle ore centrali della giornata. Centro e Sardegna: bel tempo, salvo il passaggio di locali innocue velature durante la giornata.

Sud e Sicilia: cielo in generale velato al mattino e poco nuvoloso dal pomeriggio .Temperature: minime in aumento su Alpi, Prealpi, dorsale appenninica, Sardegna settentrionale, aree interne della Toscana e Umbria, stazionarie altrove. Massime in aumento su Alpi, Prealpi, Piemonte meridionale, aree interne delle regioni adriatiche, Basilicata e Sardegna centrosettentrionale, stazionarie altrove.

Martedì 17 addensamenti compatti lungo l’area alpina, Friuli-Venezia Giulia e Veneto centrosettentrionale, con locali deboli piogge o rovesci in intensificazione serale sul Friuli-Venezia Giulia; nubi basse sulla Liguria. Bel tempo sul resto del paese.

Mercoledì 18 al mattino molte nubi al Nord-Ovest, su Pianura padana e regioni centrali, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, localmente intensi in Pianura padana; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del paese. Dalla serata diradamento della nuvolosità compatta in Pianura padana e suo contestuale aumento sulle regioni meridionali adriatiche e sull’area alpina e prealpina, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, più intensi sulle regioni centromeridionali adriatiche.

Giovedì 19 al mattino molte nubi al Centro-Sud peninsulare, con rovesci o temporali diffusi; locali addensamenti compatti lungo la catena alpina centroccidentale e sulla Sardegna orientale, con locali deboli piogge o rovesci; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità sulle regioni centrali peninsulari e parziale attenuazione dei fenomeni dalla serata.

Nella mattinata di venerdì 20 molte nubi su Sicilia e Calabria, con rovesci o temporali diffusi; cielo velato sulla Sardegna e poco nuvoloso sul resto del paese.