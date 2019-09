Legge elettorale: giurista Tarli, ‘Italia non può permettersi lusso maggioritario’ (2)

(AdnKronos) – Ma è davvero necessario il cambio del sistema elettorale? Per il professore sì. “Se passa la riforma dei parlamentari è necessario cambiare la legge elettorale perché questa non sarebbe più in asse. Sarebbero infatti penalizzati i partiti più piccoli”, spiega. E’ anche vero che il cambio della legge elettorale non dovrebbe avvenire a ogni cambio politico. “La scelta di un sistema elettorale – evidenzia – non si fa di elezione in elezione. Non si sa più quanti sistemi elettorali abbiamo sperimentato o abbiamo scritto e mai sperimentato, come l’Italicum. Questo è un pessimo modo per approcciarsi a un sistema elettorale. Per poter vedere gli effetti – sottolinea Tarli – è necessario che questo duri nel tempo”. E’ anche vero però che se dovesse passare la riforma sul taglio dei parlamentari una legge elettorale è necessaria.

Se dovesse andar bene il complicato referendum abrogativo, Salvini potrebbe anche chiedere un referendum che porti all’elezione diretta del presidente della Repubblica. “E’ una riforma di grandissimo impatto”, spiega Tarli. “E’ una riforma molto seria che necessiterebbe di contrappesi costituzionali molto forti per controbilanciare i poteri che diventerebbero di governo del Presidente. E’ un tema molto prematuro e avanzato e lo trovo seriamente discutibile”, conclude.