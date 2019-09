Lele Mora ha un tumore maligno: “Avrei voluto non dare questo dispiacere ai figli”

Lele Mora ha un tumore maligno: lo ha rivelato nel corso di un’intervista a Libero quotidiano. “Sto aspettando una telefonata importante, quella del medico, a breve saprò se sono affetto da un tumore maligno o meno” aveva detto commosso alla giornalista. Accanto a lui l’amico Marco Carta, ex vincitore di Amici. Durante l’intervista arriva la notizia: “Sì, il cancro è maligno ed è situato tra i polmoni ed i reni. Adesso farò quel che c’è da fare. Ma non avrei voluto dare questo nuovo dispiacere ai miei figli, non se lo meritano”.