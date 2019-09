Libia: assessore Pesca Sicilia, ‘troppi rischi, serve regolamento Ue per Mediterraneo’

Palermo, 6 set. (AdnKronos) – “L’Europa intervenga al più presto per regolamentare il Mediterraneo per ristabilire i diritti e certezze per tutti. Non è possibile continuare a rischiare la pelle in questo modo”. Lo ha detto all’Adnkronos Edy Bandiera, assessore alla Pesca della Sicilia parlando dei colpi di mitraglia esplosi oggi contro alcuni pescherecci di Mazara del Vallo (Trapani) a 35 miglia da Bengasi. “Da quello che mi hanno raccontato – ha detto Bandiera – un gommone delle autorità libiche ha raggiunto l’area in cui si trovavano 8 imbarcazioni di Mazara e ha esploso colpi di mitraglia per farli per farli allontanare. Chiaramente i pescatori se ne sono andati subito”. E conclude: “Questa ‘guerra del pesce’ deve trovare una soluzione al più presto”.