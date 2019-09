Libra: Le Maire, ‘non possiamo autorizzare suo sviluppo sul suolo europeo’

Roma, 12 set. (AdnKronos) – Con il progetto Libra “la sovranità monetaria degli Stati è a rischio. In queste condizioni non possiamo autorizzare lo sviluppo di Libra sul suolo europeo”. Ad affermarlo è il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire intervenendo ad una conferenza dell’Ocse sulle sfide legate alla cripto valute.

Per il ministro francese il lancio di una moneta virtuale da parte “di un attore unico con 2 miliardi di utenti non può che preoccupare”.

“Il progetto Libra – sottolinea Le Maire in merito alla moneta che Facebook vuole lanciare già nel 2020 – ha il merito di puntare alcune difficoltà in materia di transazioni finanziarie. Dobbiamo riflettere alla creazione di una moneta digitale pubblica”.