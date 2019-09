Lidl richiama uno dei suoi prodotti per rischio microbiologico: non utilizzare e riconsegnare [MARCA E LOTTO]

L’azienda Procter & Gamble ha avviato il ritiro preventivo di un lotto di “detergente liquido Ariel Color” per rischio microbiologico. Come si legge nel comunicato il lotto incriminato è il n° 92540303R0; il formato dei pacchi è doppio, con 65 carichi di lavaggio ciascuno. La contaminazione microbiologica è stata rilevata durante le analisi di autocontrollo. P & G. non ha rivelato la natura e il pericolo della contaminazione.

Procter & Gamble ha dunque ritirato il lotto presso i punti vendita, ma si consiglia a chi abbia già acquistato il detersivo, di controllare il numero di lotto sulla confezione. Riportandolo nelle filiali Lidl si procederà alla sostituzione, oppure al rimborso del prezzo di acquisto. Procter & Gamble risponde a ulteriori domande al numero gratuito per i consumatori: 00800/92472255.