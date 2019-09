La lista di farmaci ritirati è una colossale fake news, Aifa fa chiarezza: ecco quali sono i farmaci a rischio

Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia del ritiro di una serie di farmaci a base di ranitidina da parte di Aifa (Agenzie italiana del farmaco). La notizia, di base, è reale, ma lista di farmaci che circola sui social network è una colossale fake news. Anche su queste pagine avevamo pubblicato il comunicato di Aifa nel quale si annunciava il ritiro per via della presenza di impurezze nitrosamminiche nei medicinali per uso umano (le nitrosammine sono classificate come probabili agenti cancerogeni per l’uomo sulla base di studi sugli animali). E’ possibile leggere il comunicato cliccando sui seguenti link:

Avviata la revisione di farmaci per il reflusso a base di ranitidina: contengono sostanze cancerogene (INFO E DETTAGLI)

Altri farmaci antiacido ritirati dal mercato: vietato l’uso, contengono un’impurità cancerogena [INFO]

Sui social, però, la comunicazione e l’eccesso di condivisioni ha portato ad una degenerazione del messaggio iniziale, tanto che si è arrivati ad una lista, assolutamente falsa, di farmaci ritirati. Tra l’altro la notizia diffusasi parlava di un ritiro totale dei farmaci in questione, mentre in molti casi si tratta solo di singoli lotti. Per questo motivo Aifa ha ritenuto opportuno pubblicare una seconda nota apportando delle precisazioni. Ecco quanto si legge nel comunicato:

Precisazioni AIFA su liste fake di farmaci contenenti ranitidina