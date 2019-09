L’Italia “insultata” dall’Inghilterra: “La nazione più ignorante d’Europa”

La classifica annuale di IPSOS Mori ( azienda inglese che si occupa di analisi e ricerca di mercato), denominata “Perils of Perception/Pericolo della Percezione“, ha stabilito che l’Italia è prima in Europa nella “misperceptions”, ovvero nella “percezione erronea”, altresì detta “ignoranza”. Per ogni nazione vengono “analizzate” 11mila persone che incarnano il campione d’indagine.

Vengono poste determinate domande per comprendere la loro percezione della realtà su una vasta gamma di argomenti e, “sommando” le percezioni, come risultato abbiamo la classifica dei più ignoranti. C’è inoltre da specificare che le domande non riguardano solo la cultura, ma la realtà quotidiana.

Insomma, si può dire che l’Inghilterra abbia stilato questa classifica sulla base di dati reali e quotidiani che forniranno un nuovo spunto di riflessione a tutti gli Italiani.