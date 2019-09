Il livello di colesterolo “buono” un primo segnale di diabete tipo 2

Secondo un nuovo studio presentato al 55° Congresso della European Association for the Study of Diabetes (EASD), in corso a Barcellona, primi segnali del diabete di tipo 2, che si sviluppa in età adulta, possono essere osservati in bambini di appena 8 anni e anche più piccoli, decenni prima che possa essere diagnosticato.

Analizzando le informazioni genetiche note per aumentare le possibilità di diabete di tipo 2 in età adulta, insieme a misure relative al metabolismo durante la prima infanzia, i ricercatori dell’università di Bristol hanno scoperto che in chi è a rischio di diabete adulto si possono osservare variazioni dei livelli delle lipoproteine ad alta densità (Hdl, il colesterolo ‘buono‘), di aminoacidi essenziali e di un tratto infiammatorio misurato nel sangue.

“E’ straordinario poter vedere i segni del diabete adulto nel sangue in così giovane età, circa 50 anni prima che venga solitamente diagnosticato“, afferma Joshua Bell dell’Unità di epidemiologia integrativa dell’ateneo inglese.

Gli esperti hanno monitorato oltre 4mila partecipanti allo studio “Children of the 90s”, hanno combinato la genetica con un approccio “metabolomico” (misurazione di piccole molecole in un campione di sangue), per giungere poi a identificare modelli unici in grado segnalare il rischio di diabete di tipo 2.