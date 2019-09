L’oceano, i ghiacci e i cambiamenti climatici: le scelte prese ora sono determinanti per il futuro del nostro oceano e della criosfera

“Se noi riducessimo le emissioni nettamente, le conseguenze per le persone e la loro vita sarebbero ancora complesse, ma potenzialmente più gestibili per coloro che sono più vulnerabili,” ha affermato Lee. “Noi miglioreremmo la nostra capacità di resilienza e ci sarebbero maggiori benefici per lo sviluppo sostenibile”.

Le conoscenze valutate nel rapporto delineano i rischi legati al clima, le sfide a cui sono esposte le persone nel mondo oggi e quelle che dovranno affrontare le future generazioni. Si presentano opzioni di adattamento ai cambiamenti che non è più possibile evitare, gestire i rischi connessi, e costruire resilienza per un futuro sostenibile. L’analisi mostra che l’adattamento dalle capacità degli individui e delle comunità e dalle risorse che hanno a disposizione.

Più di 100 autori da 36 paesi hanno preso in considerazione per il report la più recente letteratura scientifica in tema di oceano e criosfera in un clima che cambia, facendo riferimento a circa 7.000 pubblicazioni scientifiche.

Lo Special report dell’IPCC è contributo chiave per i leader mondiali in vista dei prossimi incontri per i negoziati su clima e ambiente, come la UN Framework Convention on Climate Change Conference (COP25) che si svolgerà a dicembre in Cile.

“Per decenni l’oceano e la criosfera del pianeta hanno ‘trattenuto il calore’ prodotto dal cambiamento climatico, le conseguenze per l’umanità e per la natura sono radicali e gravi,” ha detto Kio Barrett, vice presidente dell’IPCC. “I rapidi cambiamenti dell’oceano e delle regioni ghiacciate del pianeta stanno forzando le persone, delle città costiere come delle più remote comunità artiche, a modificare profondamente i loro modi di vivere”, ha aggiunto.

“Con la comprensione delle cause di questi cambiamenti e degli impatti che ne risultano, così come con la valutazione delle opzioni disponibili, noi possiamo rafforzare la nostra capacità di adattamento,” ha continuato. “Lo Special Report Oceano e Criosfera in un clima che cambia fornisce la conoscenza che facilita questo tipo di decisioni”.

I maggiori cambiamenti in alta montagna che interessano le comunità a valle

Nelle regioni montane le persone sono crescentemente esposte a pericoli e a cambiamenti della disponibilità di risorse idriche, afferma il rapporto.

Ghiacciai, neve, ghiaccio e permafrost stanno diminuendo e continueranno a diminuire. Si prevede che questo aumenterà i pericoli per le persone, in termini di frane, valanghe e alluvioni.

Ad esempio, per i piccoli ghiacciai in Europa, in Africa orientale, nelle Ande tropicali, e in Indonesia si prevede, per gli scenari con alte emissioni, una perdita dell’80% della massa ghiacciata entro il 2100. L’arretramento della criosfera in alta montagna continuerà ad influenzare negativamente attività ricreative, turistiche e culturali.