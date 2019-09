Luna, nessuna traccia della sonda indiana Vikram: perso il contatto il 7 settembre

Un satellite della NASA che ha sorvolato il luogo del presunto allunaggio della sonda indiana Vikram non ne ha rilevato alcuna traccia: lo ha reso noto la stessa agenzia spaziale statunitense pubblicando le fotografie scattate dal Lunar Reconnaissance Orbiter della zona di allunaggio prevista, a circa 600 chilometri dal polo sud lunare. Tuttavia è possibile che la sonda sia “nascosta” in una delle zone d’ombra, e il prossimo sorvolo – a ottobre – dovrebbe avvenire in condizioni di luce migliore. Il controllo missione indiano aveva perso il contatto con la sonda il 7 settembre scorso. Vikram si era staccata dalla sonda madre Chandrayaan-2 e si trovava a due chilometri dalla superficie. Stando alla telemetria, a un chilometro di altitudine la sonda aveva una velocità orizzontale di 48m/s e una verticale di 60m/s (oltre 200km/h), il che farebbe pensare all’ipotesi di un impatto violento con la superficie. Il 10 settembre l’agenzia spaziale indiana aveva annunciato che Vikram era stata “localizzata” dalla sonda madre, senza tuttavia poter ristabilire le comunicazioni.