Stasera una rara Luna del Raccolto, il primo plenilunio in un venerdì 13 dal 2000: tutto quello che c’è da sapere tra scienza e superstizione [INFO]

Oggi, venerdì 13 settembre, la luna piena illuminerà il cielo notturno. Quando il sole tramonterà, potremo ammirare la “Luna del Raccolto”. Questa particolare coincidenza di data e plenilunio, lo rendono un raro evento. Non è la Luna del Raccolto ad essere rara di per sé, in quanto si verifica ogni anno, bensì la coincidenza con un venerdì 13, data da sempre associata alla superstizione e alla sfortuna. L’ultima volta che c’era stata una luna piena in questa data era venerdì 13 ottobre del 2000. La prossima volta sarà venerdì 13 agosto del 2049. A rendere la Luna del Raccolto ancora più speciale è il fatto che sarà una “microluna”.

Cos’è una Luna del Raccolto?

Una Luna del Raccolto è la luna piena che si verifica più vicina all’equinozio d’autunno, che quest’anno scatterà il 23 settembre. A volte, però, può anche verificarsi all’inizio di ottobre. Una Luna del Raccolto sorge circa 25 minuti dopo il tramonto del sole e questo conferisce una luminosità extra alla sera.

Cosa la provoca?

La luna è posizionata all’angolazione più bassa con l’orizzonte orientale, spiega l’Almanacco dell’Agricoltore. Questo riduce il periodo tra il momento in cui tramonta il sole e il momento in cui sorge la luna. Come in ogni plenilunio, il sole e la luna sono opposti l’uno all’altra, quindi questo aumenta la luminosità del satellite.

Perché si chiama Luna del Raccolto?

Questa definizione deriva dai contadini. Infatti, la luminosità della luna permetteva di estendere il tempo di raccolta fino a tarda notte. “Prima dell’avvento delle luci dei trattori, la luce della Luna del Raccolto aiutava i contadini a raccogliere le loro colture, nonostante la riduzione delle ore diurne. Quando la luce del sole svaniva a ovest, la luna sarebbe presto sorta ad est per illuminare i campi per tutta la notte. Il nome probabilmente è nato dalle labbra dei contadini dell’emisfero settentrionale nelle sere d’autunno, quando la Luna del Raccolto aiutava a raccogliere le colture”, spiega Deborah Byrd di EarthSky.org.

Perché è una “microluna”?

La Luna del Raccolto di quest’anno si verificherà all’apogeo, ossia il punto della sua orbita in cui è più lontana dalla Terra. Di conseguenza, apparirà più piccola del 14% rispetto ad una tipica luna piena. Quando sarà all’apogeo, la luna si troverà a 405.715km di distanza dalla Terra. Quando la luna piena coincide con l’apogeo, prende il nome di “microluna”. Quando coincide con il perigeo, viene definita “superluna”.

Perché a volta è rossa-arancione?

Come il sole quando sorge e tramonta, anche la luna sembra più rossa quando è più vicina all’orizzonte. Questo perché i fotoni della luce viaggiano attraverso una porzione maggiore di atmosfera quando la luna è bassa sull’orizzonte rispetto a quando è più alta. Le particelle nell’atmosfera disperdono la luce blu, mentre lasciano passare la luce rossa, quindi l’effetto è amplificato quando la luna è bassa sull’orizzonte. Inoltre, se si osserva la luna mentre sorge all’orizzonte, apparirà anche più grande del solito a causa di un’illusione ottica.

Quando si potrà vedere?

Quest’anno, la Luna del Raccolto raggiungerà il picco di luminosità alle 6:33 (ora italiana) di domani, 14 settembre, ma già da stasera ai nostri occhi apparirà come piena.

Qual è l’origine delle superstizioni sul venerdì 13?

L’odierno venerdì 13 è il secondo del 2019. Comunemente, si ritiene che la superstizione intorno al venerdì 13 sia legata all’Ultima Cena. Cristo e i suoi 12 discepoli hanno partecipato all’Ultima Cena, per un totale di 13 persone, nella notte prima della Crocifissione il Venerdì Santo. Di conseguenza, il numero 13 è associato a Giuda Iscariota, traditore di Gesù Cristo, ed è considerato imperfetto rispetto al numero 12. Inoltre, il venerdì è considerato sfortunato nella religione cristiana, poiché la Crocifissione avvenne proprio di venerdì.

L’irrazionale paura per la data di venerdì 13 è conosciuta come Paraskevidekatriaphobia. In Grecia e nei Paesi di lingua spagnola, è martedì 13 a spaventare le persone, in Italia, invece, è venerdì 17.

La Luna del Raccolto porterà sfortuna?

Se il venerdì 13 è considerato come un giorno sfortunato, figuriamoci se ci aggiungiamo anche una luna piena: è molto facile per i superstiziosi pensare che questo possa portare ulteriore sfortuna. Per alcuni, una luna piena è considerata un segno di sfortuna alla stregua di passare sotto una scala o di rompere uno specchio. Tuttavia, in alcuni casi, si pensa che porti anche un po’ di fortuna, secondo alcune leggende. Per esempio, porterebbe fortuna avere un plenilunio di lunedì o tenere una pietra lunare in bocca durante la luna piena. Servirebbe a svelare il futuro, ma sulle possibilità di essere in possesso di una roccia lunare abbiamo qualche dubbio.

Mentre la fortuna o sfortuna portate da una luna piena sono ancora oggetto di dibattito, gli studi condotti negli ultimi anni hanno dimostrato che potrebbe avere ancora qualche effetto sulle persone. Secondo i ricercatori dell’Università di Basilea, solitamente, le persone non dormono profondamente durate un plenilunio rispetto a quanto farebbero durante il resto del mese. Una luna piena, poi, potrebbe aumentare anche il rischio di ferite.

Nel 2007, il Dott. Reagan Wells è stato il co-autore di uno studio della Colorado State University che ha esaminato se il volume delle visite al pronto soccorso veterinario aumentavano nei giorni di luna piena. I dati hanno indicato che il “rischio di emergenze nei giorni di luna piena era più alto del 23% nei gatti e del 28% nei cani rispetto agli altri giorni”.