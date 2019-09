L’Unesco forse si arricchirà di un altro tesoro prezioso: ecco come si svolgerà la candidatura dei fossili di Bolca

Un atto doveroso, quello di candidare i fossili di Bolca per la candidatura Unesco-2- Verona che dà ancora più autorevolezza alla candidatura del sito naturale nella lista italiana Unesco. Come riportano gli assessori ai Rapporti con l’Unesco Francesca Toffali e alla Cultura Francesca Briani:

“Il Comune ha supportato sin dall’inizio la nascita dell’associazione conferendone il patrocinio e supportandone il lavoro scientifico e di ricerca con gli esperti del nostro Museo. L’adesione formale è il naturale proseguo del percorso già avviato, un impegno che ci onora e che andrà sicuramente a favore del progetto per il riconoscimento Unesco. Una partita che coinvolge anche il nostro Museo di Storia Naturale, partner scientifico di assoluto rilievo per tutta l’attività di studio e ricerca sul patrimonio naturale della Val d’Alpone. Ancora una volta si conferma il valore del nostro sito, inteso non solo come spazio museale che attrae migliaia di visitatori, ma anche come luogo di studio e ricerca scientifica riconosciuto a livello internazionale”