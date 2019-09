M5S: verso nuovi capigruppo, in pole Macina e Toninelli

Roma, 23 set. (AdnKronos) – Entra nel vivo la sfida per l’elezione dei nuovi capogruppo del M5S di Camera e Senato. Domani a Montecitorio, o al più tardi mercoledì mattina, saranno ufficializzate le candidature per le cariche apicali del direttivo e, almeno per ora, si profila una gara a quattro. Sarebbero due, infatti, i ‘ticket’ pronti a sfidarsi: da una parte il tandem composto dall’attuale vicecapogruppo Francesco Silvestri e Riccardo Ricciardi, figura molto apprezzata dall’ala grillina più progressista; dall’altra il duo Anna Macina-Sergio Battelli, quest’ultimo già tesoriere del gruppo.