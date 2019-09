Mal di testa, sintomo di altra malattia? Tutte le patologie associate e quando è necessario rivolgersi al medico

Ci sono sintomi, come forti mal di testa, che costituiscono un campanello d’allarme su cui indagare, perché, nel caso più temuto, potrebbero essere spia di altre patologie, più o meno gravi.

Con “mal di testa” in genere si indica qualsiasi dolore localizzato alla testa, di varia intensità e natura. Il termine meno popolare per indicare il mal di testa è “cefalea” o “cefalgia” (dal greco kefal, che significa testa).

Il mal di testa è una condizione medica che può essere uno dei sintomi di malattie cerebrali o di altra natura (febbre, stress, otite, sinusite, tumori cerebrali, meningite, nevralgia), come accade nelle cosiddette “cefalee secondarie” o “cefalee sintomatiche“, ma può anche essere sintomo e malattia allo stesso tempo, come accade nelle cosiddette “cefalee primarie” o “cefalee essenziali” (che devono essere considerate come malattie vere e proprie).

Il dolore può essere più o meno intenso, continuo o intermittente, manifestarsi in modo cronico o episodico e può essere accompagnato da ipersensibilità a luci e suoni, nausea, vomito, lacrimazione più o meno diffusa. Può interessare tutto il capo o risultare circoscritto a una specifica area della testa.

Quali malattie si possono associare al mal di testa?

Le patologie che possono risultare associate al mal di testa – secondo l’Humanitas Research Hospital, ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca e sede di insegnamento universitario – sono le seguenti (l’elenco non è esaustivo ed è sempre bene chiedere consulto al proprio medico):

Acetonemia

Acidosi metabolica

Acromegalia

AIDS

Allergie respiratorie

Ambliopia

Anafilassi

Anomalie vascolari

Apnee notturne

Artrosi cervicale

Astigmatismo

Aterosclerosi

Bruxismo

Cefalea

Cheratocono

Colite

Dengue

Ebola

Emicrania

Fuoco di Sant’Antonio

Gastroenterite

Glaucoma

Herpes zoster oftalmico

Ictus

Indigestione

Influenza

Insufficienza renale

Intolleranze alimentari

Intossicazione da monossido di carbonio

Ipermetropia

Ipertensione

Leucemia

Lupus eritematoso sistemico

Malaria

Malattia da graffio di gatto

Malattia di Chagas

Malattia di Wilson

Meningite

Miopia

Mollusco contagioso

Mononucleosi

Morbo di Paget

Otite

Parotite

Pitiriasi rosea

Policitemia vera

Poliomielite

Poliposi nasale

Polmonite

Pre-eclampsia

Presbiopia

Rabbia

Raffreddore

Retinoblastoma

Rinite

Rosolia

Scarlattina

Scialoadenite

Sepsi

Sifilide

Sinusite

Strabismo

Tetano

Tifo

Toxoplasmosi

Trauma

Tripanosomiasi africana

Tumori cerebrali (approfondimento di seguito)

(approfondimento di seguito) Vaiolo

Varicella

Vene varicose

Per approfondire:

Quali sono i rimedi contro il mal di testa?

Quando il mal di testa è sintomo della presenza di altre patologie (come otiti, nevralgie, sinusiti, tumori cerebrali, ecc) per mettere a punto un trattamento idoneo è necessario scovare la patologia che ne è alla base e lavorare su questa (si parla in questo caso di cefalee secondarie o sintomatiche). Quando, invece, il mal di testa è esso stesso una malattia (cosa che accade nelle cefalee primarie o essenziali) i rimedi atti a lenire la condizione dipenderanno da diversi fattori – tipo e frequenza del mal di testa, sintomi accusati, patologie coesistenti, fattori scatenanti. In diversi casi il riposo può favorire il recupero. In ogni caso è sempre bene chiedere un consulto del medico, soprattutto in caso di forte trauma o se si è in presenza (o a rischio) di malattie diagnosticate in precedenza.

Mal di testa e il tumore al cervello

Per tumore al cervello si intende una proliferazione abnorme di cellule nel cervello: si può trattare di neoformazioni benigne (es. meningioma, neuroma acustico, adenoma pituitario) o maligne (es. astrocitoma, ependinoma, glioblastoma ecc).

Il sistema nervoso centrale – riporta l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro – è costituito da due parti: l’encefalo e il midollo spinale. Insieme controllano sia i movimenti e le azioni volontarie, come camminare, parlare eccetera, sia le funzioni involontarie, quali la respirazione, la digestione e così via. Il sistema nervoso centrale è anche alla base delle funzioni sensoriali (la vista, l’olfatto, il tatto, l’udito e il gusto), delle emozioni e di tutte le attività superiori quali la memoria e l’apprendimento.

L’encefalo è un organo spugnoso e soffice, suddiviso in tre parti: il cervello, il cervelletto e il tronco cerebrale.

Il cervello è la parte più voluminosa, divisa in due porzioni simmetriche chiamate emisferi (destro e sinistro), che controllano ciascuna le funzioni della metà opposta del corpo. Ogni emisfero è organizzato in quattro lobi: il frontale, il parietale, l’occipitale e il temporale, adibiti a compiti specifici. Vi sono, poi, strutture profonde come l’ipofisi, l’ipotalamo, l’ippocampo e l’amigdala che controllano diverse funzioni, tra cui quelle emotive.

Il cervelletto è più piccolo dell’encefalo ed è situato sotto di esso e posteriormente. È responsabile dell’equilibrio e della coordinazione e controlla attività complesse come parlare e camminare.

La terza parte del cervello, detta tronco cerebrale, collega l’encefalo al midollo spinale e regola molte delle funzioni fondamentali del corpo come la respirazione, il mantenimento della temperatura corporea e della pressione sanguigna.

Il midollo spinale è composto da un insieme di nervi, cellule e fibre nervose che corrono dalla testa fino alla zona lombare all’interno del canale vertebrale. Il suo compito è trasferire gli stimoli dalla periferia al cervello e, in senso inverso, i messaggi del cervello ai vari organi.

Il sistema nervoso è la parte più delicata e importante di tutto l’organismo umano e, per questo, è protetto da una serie di barriere. Tra queste vi sono le meningi, membrane che lo avvolgono per tutta la sua lunghezza e che attutiscono gli urti, insieme a un liquido chiamato liquor, prodotto in una zona cava dell’encefalo suddivisa in quattro ventricoli. Il liquor deve anche rifornire il cervello con le sostanze nutritive provenienti dal sangue e portare via le sostanze di rifiuto.

Un’ulteriore protezione è assicurata dalle strutture ossee presenti lungo tutto il sistema nervoso, dalla scatola cranica alle vertebre.

Forme tumorali possono colpire qualsiasi parte del cervello, del cervelletto o del sistema nervoso e anche le meningi che lo rivestono.

I tumori del sistema nervoso centrale sono abbastanza rari e rappresentano circa l’1,6 per cento di tutti i tumori (dati AIOM AIRTUM 2017).

Più frequenti sono invece i tumori che si formano all’interno del cervello, ma che hanno origine da cellule metastatiche provenienti da altri distretti, come per esempio il seno, la cute e il polmone. In questo caso la massa tumorale è composta da cellule che non originano dal sistema nervoso, ma che interferiscono comunque con il suo funzionamento. Sintomi Le manifestazioni di un tumore cerebrale dipendono soprattutto dalla sua localizzazione e dalle dimensioni della massa. Poiché ogni zona è responsabile di una funzione specifica – spiega l’AIRC – sarà quella stessa funzione a essere più o meno compromessa, con una grande varietà di sintomi. Per esempio, le neoplasie del lobo frontale sono caratterizzate da una grande debolezza e incapacità di muovere una parte del corpo, disturbi dell’umore e confusione. I tumori del lobo parietale, invece, si manifestano genericamente con convulsioni, paralisi, impossibilità a compiere movimenti complessi come scrivere o manipolare un oggetto. Quelli che partono dal lobo occipitale provocano disturbi visivi fino alla cecità, allucinazioni e convulsioni, mentre le neoplasie che interessano il lobo temporale si manifestano con disturbi dell’equilibrio e del senso dello spazio, incapacità a comprendere e svolgere comandi molto semplici, convulsioni e difficoltà o impossibilità di parlare. Se il tumore colpisce il cervelletto, il malato ha molte difficoltà a mantenere l’equilibrio e a coordinare i movimenti, soffre di forti cefalee, nausea e vomito. I tumori dell’ipotalamo provocano disturbi emotivi e della percezione del freddo e del caldo; se il malato è un bambino ritardano la crescita e interferiscono con l’appetito e la nutrizione. In generale, e con l’eccezione delle malattie del cervelletto, se una neoplasia colpisce una parte del cervello (per esempio la sinistra) il sintomo si manifesta nella parte opposta (la destra). Questo è dovuto al fatto che ogni emisfero cerebrale governa la parte controlaterale del corpo. Infine, via via che il tumore cresce invade i tessuti circostanti, ma nel cervello lo spazio a disposizione è molto ridotto e si ha presto la formazione di liquido che comprime le parti ossee, generando forti mal di testa che non passano con i farmaci analgesici o gli antinfiammatori. Il mal di testa intrattabile è, quindi, uno dei sintomi più comuni, insieme alle crisi epilettiche, dovute all’effetto irritante della massa tumorale. Prevenzione, diagnosi, fattori di rischio Le cause dell’insorgenza di un tumore cerebrale sono legate allo sviluppo di mutazioni casuali nel DNA di cellule che si dividono e non è pertanto possibile prevenirne la formazione. Oltre a un esame neurologico completo, che valuti il deficit cognitivo e motorio, la diagnosi oggi viene fatta tramite gli strumenti di visualizzazione del cervello quali la TC e, soprattutto, la risonanza magnetica. Le più recenti tecniche chirurgiche consentono di asportare tumori che un tempo venivano giudicati inoperabili. Per i tumori benigni, come i meningiomi o gli astrocitomi pilocitici, la neurochirurgia è spesso risolutiva. Per i tumori maligni, invece, la prognosi rimane insoddisfacente.

L’unico legame accertato con fattori di rischio è quello con le radiazioni ad alto dosaggio. Raramente alcuni tipi di neoplasie del sistema nervoso ricorrono nell’ambito di una stessa famiglia. In questi casi è probabile che vi sia una componente genetica ereditaria, anche se non è ancora chiaro quali siano i geni interessati né come le alterazioni si trasmettano e siano poi in grado di causare la malattia. Le malattie ereditarie più frequentemente associate a tumori del sistema nervoso sono la neurofibromatosi di tipo 1, di tipo 2 e la sindrome di Li Fraumeni.

Tipologie Una degenerazione cancerosa può colpire qualunque parte del sistema nervoso centrale e, per questo, esistono molti tipi di tumore. Gliomi I più frequenti sono i gliomi, che rappresentano circa il 40 per cento di tutti i tumori cerebrali primitivi. Essi si sviluppano dalle cellule di supporto del sistema nervoso centrale (cellule gliali) deputate a svolgere importanti funzioni, come per esempio produrre la mielina, la sostanza bianca che riveste i nervi permettendo che l’impulso nervoso si trasmetta. I gliomi comprendono alcuni sottotipi che spesso prendono il nome dal tipo di cellula colpita: essi sono nominati qui di seguito. Astrocitomi diffusi : derivano dagli astrociti, cellule chiamate così perché a forma di stella. Rappresentano circa il 15 per cento di tutti i gliomi. L’età media dei soggetti colpiti è di 30-40 anni.

: derivano dagli astrociti, cellule chiamate così perché a forma di stella. Rappresentano circa il 15 per cento di tutti i gliomi. L’età media dei soggetti colpiti è di 30-40 anni. Astrocitomi pilocitici : tumori molto rari, rappresentano circa il 5 per cento dei gliomi. Sono però i più comuni nei bambini e, in questa fascia d’età, in più della metà dei casi il tumore è localizzato nel cervelletto. A differenza di altri gliomi, solo raramente si trasformano in un tumore più aggressivo e nella maggioranza dei casi la chirurgia è curativa.

: tumori molto rari, rappresentano circa il 5 per cento dei gliomi. Sono però i più comuni nei bambini e, in questa fascia d’età, in più della metà dei casi il tumore è localizzato nel cervelletto. A differenza di altri gliomi, solo raramente si trasformano in un tumore più aggressivo e nella maggioranza dei casi la chirurgia è curativa. Astrocitomi anaplastici : sono costituiti principalmente da cellule immature (anaplasia significa differenziazione delle cellule avvenuta parzialmente o regredita). Colpiscono principalmente persone tra i 30 e i 50. Nel tempo tendono a trasformarsi in gliomi più aggressivi.

: sono costituiti principalmente da cellule immature (anaplasia significa differenziazione delle cellule avvenuta parzialmente o regredita). Colpiscono principalmente persone tra i 30 e i 50. Nel tempo tendono a trasformarsi in gliomi più aggressivi. Glioblastomi : rappresentano circa il 15 per cento di tutti i tumori cerebrali; sono composti da cellule scarsamente differenziate. Sono la forma più maligna dei gliomi e colpiscono prevalentemente persone tra i 45 e i 75 anni di età.

: rappresentano circa il 15 per cento di tutti i tumori cerebrali; sono composti da cellule scarsamente differenziate. Sono la forma più maligna dei gliomi e colpiscono prevalentemente persone tra i 45 e i 75 anni di età. Oligodendrogliomi : derivano da un secondo tipo di cellule gliali, gli oligodendrociti. Rappresentano circa il 5 per cento dei tumori cerebrali. Comprendono tumori di diverso grado e aggressività. Di solito hanno un’evoluzione lenta e rispondono bene alle terapie.

: derivano da un secondo tipo di cellule gliali, gli oligodendrociti. Rappresentano circa il 5 per cento dei tumori cerebrali. Comprendono tumori di diverso grado e aggressività. Di solito hanno un’evoluzione lenta e rispondono bene alle terapie. Gliomi misti : sono costituiti da una popolazione mista di cellule gliali (astrociti e oligodendrociti). Sono tumori di II o III grado con una evoluzione molto variabile. Si riscontrano più frequentemente in pazienti di età media.

: sono costituiti da una popolazione mista di cellule gliali (astrociti e oligodendrociti). Sono tumori di II o III grado con una evoluzione molto variabile. Si riscontrano più frequentemente in pazienti di età media. Ependimomi: originano dalle cellule ependimali che svolgono funzione di rivestimento dei “canali” cerebrali dove è conservato il liquor che protegge cervello e midollo spinale . Sono tumori poco comuni e rappresentano infatti solo il 2,3 per cento dei tumori intracranici. Di solito si presentano nei bambini nei primi dieci anni di vita, dove la frequenza aumenta fino al 15 per cento e più raramente in giovani adulti. Per il 65 per cento si presentano in fossa cranica superiore e in circa il 10 per cento dei casi hanno maggior grado di malignità e si diffondono lungo gli spazi liquorali. Medulloblastomi Tumori maligni tra i più frequenti in età infantile o nell’adolescenza, possono colpire anche giovani adulti. Si originano nel cervelletto ma possono diffondersi anche in altre aree dell’encefalo. Iniziano da cellule primitive e poco differenziate, che di norma scompaiono dopo la nascita. Meningiomi Originano nelle meningi, ovvero nelle membrane che avvolgono e proteggono il cervello. Rappresentano circa il 30 per cento delle neoplasie del sistema nervoso centrale. In molti casi si tratta di riscontri occasionali: piccoli meningiomi vengono infatti osservati in TC cerebrali o RM cerebrali eseguite per altri motivi, per esempio dopo un incidente stradale. Sono comuni nelle persone di età media e negli anziani, e sono più frequenti nelle donne. Hanno crescita molto lenta e solo una parte modesta di essi, inferiore al 15 per cento, ha caratteri atipici o maligni. La probabilità che il meningioma si riformi dopo l’intervento chirurgico dipende dal grado istologico del tumore e dall’entità dell’asportazione. Emangioblastomi Sono tumori molto rari di solito benigni e a crescita lenta. Si originano nelle cellule dei vasi sanguigni. Si osservano sia forme sporadiche sia forme familiari associate alla malattia di von Hippel Lindau. Germinomi Sono tumori rari che rappresentano circa il 3 per cento dei tumori primitivi cerebrali e originano dalle cellule germinali. Sono tipici dell’adolescenza e del sesso maschile e sono più comuni nelle popolazioni asiatiche. Neurinomi Sono tumori benigni che colpiscono soprattutto il nervo acustico e il trigemino. Originano dalle cellule di Schwann (da cui deriva il nome di schwannoma) che ricoprono le fibre nervose e hanno il compito di sintetizzare la mielina (la guaina protettiva che avvolge ogni cellula nervosa). Craniofaringiomi Sono tumori benigni che derivano da residui embrionali. Fra i tumori primitivi dell’encefalo essi rappresentano lo 0,7 per cento e il 5-13 per cento dei tumori encefalici dei bambini. Più della metà di essi colpisce soggetti con più di 16 anni. Linfomi primitivi Si tratta di tumori che derivano da linfociti, ma a differenza dei linfomi sistemici, la neoplasia è limitata al sistema nervoso centrale e non ha colpito altri organi. Sono particolarmente maligni e comuni nei soggetti immunodepressi. Rappresentano il 3,1 per cento di tutti i tumori primitivi encefalici; l’incidenza, a causa della diffusione dell’AIDS, sta lentamente aumentando.