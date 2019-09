Maltempo, 2° pomeriggio consecutivo di violenti temporali in Sicilia: crolli, danni e disagi a Ragusa

Il maltempo sta colpendo le zone interne della Sicilia centro/orientale in modo particolarmente violento: dopo i violenti temporali di ieri pomeriggio tra Enna e Catania, oggi si sono ripetuti intensi nubifragi con accumuli di oltre 50mm di pioggia nelle zone più colpite, tra Enna e Ragusa. A causa del maltempo, alle 14:40 è stata sospesa la circolazione sulla linea ferroviaria Gela-Modica-Siracusa, per l’erosione della massicciata fra Ragusa e Ragusa Ibla, provocata dalle abbondanti piogge che hanno interessando la zona. Al lavoro circa 20 tecnici di Rete ferroviaria italiana e delle ditte appaltatrici per ripristinare 200 metri di massicciata. Attivo un servizio sostitutivo con bus fra le stazioni di Modica e Vittoria.

Sempre a Ragusa, è parzialmente crollato il muraglione che delimita un’area condominiale tra via Di Vittorio e il parcheggio Colombardo alle spalle della questura. Negozi, scantinati e magazzini sott’acqua, pioggia battente e grandine con chicci grossi come noci ha paralizzato la citta’ tra le 14,30 e le 15. La situazione piu’ critica nelle parti laterali di viale delle Americhe e nella parte bassa di via Archimede dove l’acqua ha superato il mezzo metro di altezza entrando nei negozi. Centralino dei vigili del fuoco preso d’assalto. In campo anche la protezione civile. Decine gli interventi.