Maltempo: lo Stabilimento Elica di Mergo chiuso per un giorno

Riaprirà domani lo stabilimento a Mergo di Elica, multinazionale di Fabriano (Ancona) leader nel settore delle cappe aspiranti, evacuato – a scopo meramente precauzionale – nel pomeriggio di ieri per la bomba d’acqua che ha interessato la Vallesina.

Oggi il sito produttivo è chiuso per l’intera giornata per controllare gli eventuali danni causati dalle infiltrazioni di acqua piovana che hanno interessato lo stabilimento. Piccole chiazze d’acqua e gocce sulle linee produttive che hanno indotto il management di Elica a evacuare gli operai per ragioni di sicurezza. Da questa mattina, i tecnici stanno verificando gli impianti elettrici, zona sensibile, per verificare che siano perfettamente asciutti.

Si sta inoltre pulendo il pavimento del sito per scongiurare cadute e scivolamenti. Ovviamente, si stanno quantificando gli eventuali danni derivanti. Se non ci saranno ulteriori precipitazioni atmosferiche violente, gli operai torneranno regolarmente al lavoro da domani.