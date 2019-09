Maltempo, acqua nel Tribunale di Udine: non ci sono problemi alle udienze

Il maltempo che si è abbattuto ieri sul Friuli ha provocato infiltrazioni d’acqua nella nuova ala penale del Tribunale di Udine. Al termine di un lungo intervento dei Vigili del fuoco un’aula d’udienza e’ stata dichiarata inagibile. L’attivita’ giudiziaria non ha subito tuttavia interruzioni.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e’ cominciato ieri intorno alle 21 dopo che, a causa del forte vento, fogliame e vegetazione sono caduti sul tetto dell’edificio ostruendo gli scarichi delle tubature. L’acqua si e’ quindi infiltrata nelle pareti perimetrali allagando due aule utilizzate per il dibattimento penale e alcuni uffici delle cancellerie e dei magistrati.

Nell’ala penale sono caduti anche alcuni pannelli del controsoffitto. Le attivita’ dei Vigili del fuoco si sono protratte fino a mezzanotte e sono riprese stamani fino al primo pomeriggio, per dare corso a nuove verifiche e rimuovere ulteriori pannelli pericolanti. L’attività giudiziaria non ha subito interruzioni. Le udienze, riprese sono state spostate nelle aule non raggiunte dalle infiltrazioni.