Maltempo Campania: disagi per gli utenti della Circumvesuviana

Forti disagi a causa del maltempo sulla Circumvesuviana: l’Eav, l’Ente Autonomo Volturno che gestisce le linee che collegano Napoli a diverse città della provincia, rende noto che, “causa problemi tecnici, la tratta Scisciano-Nola è momentaneamente sospesa, per cui i treni in partenza da Napoli terminano la corsa a Scisciano, mentre quelli in partenza da Baiano terminano la corsa a Nola“. Anche “la tratta Cercola-Sant’Anastasia è momentaneamente sospesa, i treni in partenza da Napoli terminano la corsa a Cercola, mentre quelli in partenza da Sarno per Cercola terminano la corsa a Sant’Anastasia“. “Le stazioni di Vesuvio De Meis (linea San Giorgio-Centro Direzionale) e San Giorgio Cavalli di Bronzo sono momentaneamente interdette al servizio viaggiatori“.