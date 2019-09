“Oggi è arrivato il via libera del Parlamento europeo: dall’Europa 277 mln all’Italia, alle regioni colpite dal maltempo tra cui il Veneto a cui vanno oltre 68 milioni di euro! E’ un traguardo raggiunto in primis grazie al contributo di forze come il PPE! Questa è L’Europa che vogliamo! L’Europa del popolo!”. Così in un post su Facebook il senatore UDC Antonio De Poli.