Maltempo Firenze: infiltrazioni in palazzi e musei civici

Le piogge che ieri si sono registrate a Firenze hanno causato alcune infiltrazioni in musei e palazzi cittadini: si sono verificati piccoli allagamenti nella sala dell’ex dormitorio di Santa Maria Novella, al museo Novecento, nel convento e nella chiesa del Carmine, al museo Stibbert, ed è piovuto dall’altana di Palazzo Strozzi.

“I disagi sono stati molto limitati e i musei sono regolarmente aperti. La ditta dell’accordo quadro di manutenzione programmata è già in azione da oggi per verificare le condizioni delle coperture e pianificare eventuali interventi,” precisa l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi.