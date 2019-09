Maltempo, nubifragio nel Foggiano: allagamenti e black out temporanei

Un violento nubifragio si è abbattuto su gran parte della provincia di Foggia e sulla città capoluogo dove i vigili del fuoco sono intervenuti per diversi allagamenti. Allagate abitazioni, box e attivita’ commerciali.

Disagi sono stati registrati anche alla circolazione stradale per alcune vie completamente invase dall’acqua. Per la forte pioggia in alcuni quartieri ci sono stati anche interruzioni di energia elettrica. Disagi anche in altri centri della provincia come Cerignola e Orta Nova. In provincia di Foggia e’ stata diramata l’allerta arancione per rischio idrogeologico e per il maltempo.