Maltempo, forti temporali nella Sicilia centro/orientale tra Enna e Catania: disagi e allagamenti

Un violento nubifragio si e’ abbattuto ad Enna, a causa dei forti temporali che hanno colpito le zone interne dell’isola. Pioggia, vento e grandine stanno flagellano il capoluogo ma anche l’hinterland. Difficile la circolazione tra Enna alta ed Enna Bassa dato che la via Pergusa, la strada di accesso alla parte alta del capoluogo si e’ trasformata in un fiume. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti. Il dato pluviometrico di Enna non è noto, ma in Sicilia per i forti temporali del pomeriggio sono caduti 30mm di pioggia a Aidone, 26mm a Mineo, 22mm ad Augusta, 17mm a Francofonte e 13mm a Catania e Petralia Sottana.