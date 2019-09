Maltempo: 277 milioni all’Italia dal Parlamento Europeo

In seguito agli eventi meteo estremi che lo scorso anno hanno colpito Italia, Austria e Romania, il Parlamento Europeo ha approvato uno stanziamento di oltre 293 milioni di euro in aiuti dal Fondo di solidarietà Ue.

Gran parte dello stanziamento, 277 milioni, è destinato al nostro Paese, e i fondi dovranno essere utilizzati per la ricostruzione nelle regioni colpite.

Nell’autunno del 2018 quasi tutte le regioni italiane sono state devastate da forti piogge, venti, inondazioni e frane, con diverse vittime e danni materiali.

I finanziamenti sono stati varati con 645 voti a favore, 18 contrari e 30 astenuti.