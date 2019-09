Maltempo, la Regione Liguria: via al piano di investimenti per il 2020-21

Ammontano a 11 mln e 400 mila euro per circa 200 interventi sul territorio savonese i finanziamenti gia’ stanziati e messi a disposizione da Regione Liguria a favore di 42 Comuni savonesi e della Provincia di Savona per il ripristino dei danni provocati dal maltempo dello scorso anno.

A queste risorse si andranno ad aggiungere nei prossimi due anni altri 240 mln di euro per tutto il territorio della Liguria, di cui 140 mln per il 2020 e 100 milioni per il 2021, provenienti da fondi di Protezione civile e dal Fondo di Solidarieta’ europea (27 mln) per coprire sia interventi gia’ fatti sia opere di messa in sicurezza. Lo ha ricordato questa sera, in un incontro con i sindaci interessati, l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone con l’assessore Stefano Mai.

“A oggi – spiega l’assessore Giampedrone – abbiamo registrato tutti gli interventi cantierati per il 2019 e stiamo procedendo alla liquidazione delle somme urgenze, per poi mettere in campo le nuove risorse, a partire dai 140 milioni per il 2020 su tutto il territorio regionale. Da adesso a gennaio 2020 – ha aggiunto – affrontiamo una sfida aggiuntiva. Due saranno i filoni di attivita’: il primo riguarda la rendicontazione a settembre delle risorse gia’ impegnate e la programmazione di nuove risorse per il 2020. Per questo chiediamo ai Comuni un elenco di priorita’, che dovranno essere presentate entro il 31 ottobre. A quel punto iniziera’ l’interlocuzione con il dipartimento nazionale per avere il via libera spero entro gennaio, tenendo conto che la scadenza per la cantierabilita’ di questi nuovi interventi sara’ il mese di settembre del 2020. Quanto dei 140 mln del 2020 saranno destinati al territorio della provincia di Savona – ha concluso – dipendera’ dalle richieste che saranno presentate”.