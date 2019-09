Maltempo Liguria: finanziati 22 interventi di Protezione civile in 13 Comuni

Regione Liguria ha stanziato 400mila euro di fondi regionali (accise) per finanziare 22 interventi di Protezione Civile e difesa del suolo in 13 Comuni. I progetti sono stati selezionati dopo istruttoria a seguito di bando fra i 140 Comuni danneggiati dal maltempo di fine ottobre 2018: le risorse permetteranno di eseguire la progettazione di interventi che saranno successivamente finanziati con le prossime annualità dei fondi per l’emergenza. I Comuni destinatari dei fondi sono: Sestri Levante, Recco, Cogoleto, Busalla, San Colombano Certenoli, Brugnato, Varese Ligure, Noli, Mallare, Imperia, Sanremo, Giustenice, Borghetto Santo Spirito.