Maltempo Liguria: anticipata alle 13 la chiusura dell’allerta meteo

Confermata in Liguria la chiusura dell’allerta meteo codice giallo per temporali alle ore 14 di oggi, domenica 8 settembre per le zone c ed e; anticipata alle 13 la chiusura per la zona b (mentre alle 9 si è già chiusa l’allerta per la zona d).

Tra la serata di ieri, sabato, e la notte, rovesci e temporali hanno interessato in particolare il settore centrale della regione, il Tigullio e l’entroterra spezzino. Per quanto riguarda le cumulate – riporta Arpal – si segnalano gli 81.6 millimetri registrati dalla stazione di Sestri Levante Sara con cumulata oraria di oltre 29 millimetri (18 millimetri in 15 minuti), i 55.6 di Statale di Né, i 54.4 di Bargone e i 31 di Camogli. In mattinata le precipitazioni hanno coinvolto la parte più orientale della provincia di Genova e lo spezzino; si registrano venti settentrionali anche forti con raffiche (in costa 77.8 km/h al porto di Arenzano, sui rilievi 75.2 a Monte Pennello). Sull’estremo Ponente e la fascia costiera prevalgono, al momento, le schiarite; comunque, nelle prossime ore, su tutta la regione permarrà una circolazione instabile che potrà provocare locali rovesci o temporali con una bassa probabilità di fenomeni forti. Dalla serata il miglioramento si farà più netto.

Da segnalare anche le temperature in calo (minima assoluta 5.9 a Poggio Fearza mentre nelle stazioni di riferimento dei capoluoghi di provincia si sono registrati 16.7 gradi a Genova Centro Funzionale, 17.0 a Savona Istituto Nautico, 18.1 a Imperia Osservatorio Meteo Sismico, 16.4 a La Spezia). Il mare, alla boa di Capo Mele, è mosso con temperatura dell’acqua di 24.5 gradi.

Ecco il contenuto dell’avviso meteorologico di Arpal aggiornato questa mattina:

Oggi fino a circa metà giornata permane un’alta probabilità di rovesci o temporali forti sul Centro-Levante (zone BCE) a causa dell’instabilità legata al transito di una perturbazione; sul Ponente (zone AD) la probabilità di fenomeni forti è bassa. Nel pomeriggio e fino alla serata ancora possibili locali rovesci o temporali, con una bassa probabilità di fenomeni forti su tutta la regione. Miglioramento più deciso dalla serata con esaurimento delle precipitazioni a partire da Ponente. Venti settentrionali moderati con isolati rinforzi.

Domani mare molto mosso su C in calo in mattinata.

Dopodomani rinforzo dei venti settentrionali tra moderati e forti, in particolare sulle zone ABD.