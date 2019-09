Maltempo Lombardia: forte temporale su Milano, verifiche e interventi in corso

Forte temporale nelle scorse ore su Milano e hinterland: le intense precipitazioni hanno fatto scattare i controlli della polizia locale e dei vigili del fuoco, ma, a parte numerosi interventi, al momento non si segnalano feriti, disagi della circolazione stradale o danni rilevanti.

Il Lambro e il Seveso sono monitorati secondo i protocolli di prevenzione, già attivati ieri, ma in entrambi i casi sono “al di sotto della soglia d’allarme“, precisa la polizia locale.

I pompieri stanno eseguendo verifiche nei sottopassi nelle zone di via Silla, Olgettina e Negrotto, a Milano.

Numerose le richieste di intervento per infiltrazioni d’acqua in cantine e sottotetti, senza gravi conseguenze.