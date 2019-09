Maltempo Lombardia: a Milano attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro

Il Centro meteo della Regione Lombardia ha diramato un’allerta per rischio temporali (codice giallo) che riguarda il nodo idraulico milanese: il Comune ha disposto l’attivazione del Coc presso il Centro di via Drago a partire dalle ore 15 al fine di iniziare il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e procedere all’eventuale piano di emergenza. Partecipano al Coc Protezione civile comunale e in caso di necessità operano sul piano di emergenza idrica anche le squadre di Polizia locale e di Mm servizi idrici.

Oltre ai forti temporali, sempre dal pomeriggio di oggi, è atteso forte vento a causa dell’ingresso dalla Francia di una saccatura fredda di origine nord-atlantica da sud-ovest con ingresso di umide correnti meridionali sulla Lombardia.

La formazione dei primi temporali è attesa sull’area milanese in serata e nella notte e fino a venerdì.