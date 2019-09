Maltempo Napoli: allagamenti all’Ospedale del Mare

Nubifragio nella notte a Napoli: particolarmente colpito il quartiere di Ponticelli, con conseguente allagamento di alcune aree destinate al reparto di Radioterapia dell’Ospedale del Mare.

L’allagamento – riferisce una nota dell’Asl Napoli 1 – è stato determinato in particolare dall’impossibilita’ per la condotta fognaria di drenare l’enorme quantita’ d’acqua precipitata al suolo nel giro di pochissimi minuti.

“Le bombe d’acqua sono ormai una realta’ con la quale sempre piu’ spesso dovremo fare i conti – spiega Ciro Verdoliva – e i reparti di Radioterapia, che per ovvie ragioni sono allocati al di sotto del piano stradale (nel nostro caso al livello -2), sono i piu’ esposti. Gia’ dalle prime ore dell’alba la squadra di tecnici dell’ASL Napoli 1 Centro si e’ messa al lavoro per ripristinare la funzionalita’ delle macchine, le prove di funzionamento sono gia’ state eseguite ed entro domani mattina sara’ nuovamente possibile erogare il servizio“.