Maltempo Napoli: allagamenti nella zona orientale, traffico in tilt

L’ondata di maltempo che ha investito Napoli nella notte ha provocato vasti allagamenti nella zona orientale: molte vie di collegamento, nella zona tra Centro direzionale e via Stadera, sono state invase dall’acqua, con pesanti ripercussioni sul traffico.

Situazione critica per la viabilità in particolare nella zona flegrea: a Pozzuoli alta, ad esempio, fiumi di acqua e una valanga di fango si sono riversati in strada. In località Cigliano è collassata la strada di accesso all’area residenziale su cui si stanno effettuando lavori per la nuova rete fognaria. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale.