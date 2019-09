Maltempo: il Parlamento UE approverà 277 milioni per le alluvioni del 2018

La Commissione bilanci del Parlamento europeo domani approverà lo stanziamento di 277 milioni di euro per l’Italia nell’ambito del Fondo di solidarietà dell’Ue per le alluvioni dell’autunno 2018. Altri 8 milioni di euro saranno destinati a favore di Austria e Romania.

Dopo il voto in Commissione, l’erogazione dei fondi sarà approvata a Strasburgo dalla sessione plenaria del Parlamento il 18 settembre.

Le autorità italiane stimano a oltre 6,6 miliardi di euro il totale dei danni causati dal maltempo autunnale da nord a sud: colpiti il Friuli Venezia Giulia, le province autonome di Trento e Bolzano, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna. Valle d’Aosta e Abruzzo hanno comunicato danni minori.