Maltempo Piemonte: forti piogge nel Cuneese, disagi nell’Alessandrino [LIVE]

Violento maltempo in Piemonte dove le forti piogge stanno causando danni e disagi sopratutto nel Cuneese, nelle Langhe e nell’Alessandrino. Forti piogge nella provincia di Torino, sopratutto nella zona del Canavese interessata da intense piogge.

Disagi e allagamenti sono segnalati soprattutto nelle Langhe, nella zona di Alba, dove alcune strade si sono trasformate in veri e propri fiumi d’acqua e fango, Barolo, Grinzane Cavour e La Morra. Grandine a Diano D’Alba e Gallo d’Alba. Si temono danni ai vigneti a pochi giorni dall’inizio della vendemmia. Una trentina gli interventi dei vigili del fuoco, impegnati sul territorio con una decina di squadre. Prime nevicate in alta quota sul versante francese del Monviso.

Allagamenti ad Alba

La Regione Piemonte sta monitorando la situazione del Maltempo nel cuneese, dove dal tardo pomeriggio sono in corso temporali violenti. Uno in particolare ha colpito Alba, dove risultano allagati i corsi Lanza e Cortemilia sotto i quali passano, intubati, due corsi d’acqua, i rii Pittatore e Misurato. Risulta inoltre allagata la ditta Dromont.

La città di Alba sta intervenendo con i volontari del proprio gruppo comunale, con l’associazione Proteggere Insieme, che fa parte del coordinamento territoriale di Cuneo, e con l’Associazione Carabinieri. Il coordinamento territoriale e’ allertato e si sta mobilitando per la messa a disposizione di pompa idrovore. Nel Comune di Gallo Grinzane è crollato un pezzo di scogliera del rio Talloria. Sono sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno delimitato e interdetto la zona interessata.

Forti temporali nell’Alessandrino

Disagi anche in provincia di Alessandria per i temporali che stanno interessando il Piemonte. Vigili del fuoco al lavoro per spegnere due incendi causati dalla caduta di fulmini in zone boschive a Spigno Monferrato, nell’Acquese, e a Rivarone, nel Valenzano. Sulla A26 Genova-Gravellona, al confine con la Liguria, caduti alcuni rami sulla carreggiata in direzione del capoluogo ligure. “Due auto – spiegano dalla sala operativa della polizia stradale – sono state colpite, fortunatamente senza danni per gli occupanti”.