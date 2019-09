Maltempo: la Regione Puglia chiede accesso al fondo di solidarietà

Per i danni provocati dalle eccezionali grandinate e venti di giugno e luglio scorsi, la Giunta regionale pugliese ha chiesto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo l’emissione del decreto di declaratoria per l’annualita’ 2019, anche in deroga al Decreto legislativo n.102/04 – art.6, al fine di consentire l’accesso al Fondo di Solidarieta’ Nazionale agli aventi diritto. Le eccezionali avversita’ meteorologiche colpirono le province di Bari, Taranto, Foggia e Brindisi.