Maltempo Roma: alberi crollati, chiuso tratto di via Tiberina

A causa del maltempo delle scorse ore, alcuni alberi sono caduti nella notte sulla via Tiberina, all’altezza del chilometro 4: è accaduto tra le 5 e le 6 di questa mattina. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco. Non si segnalano feriti o auto coinvolte. Chiuso al traffico un tratto di via Tiberina, dal km 2 al km 8.

Forti raffiche di vento e piogge hanno provocato diversi danni in alcune zone di Roma, ma non risultano feriti. Particolarmente colpito il quadrante nord, con interventi per caduta di rami e alberi in via Casale Lumbroso rampa via Aurelia, via Flaminia, via Salaria soprattutto zona di Settebagni.