Maltempo Roma: albero cade su due auto in sosta nel quartiere Prati

Ancora un albero è caduto su due auto in sosta nel quartiere Prati di Roma. L’albero, che potrebbe aver ceduto a causa del maltempo dei giorni scorsi, è crollato all’altezza del civico 30 di via Oslavia e ha colpito due Peugeot parcheggiate lì vicino.

Sul posto gli agenti della Polizia locale del I gruppo Prati che stanno deviando il traffico, compreso quello degli bus, a causa della chiusura della strada nel tratto tra via Vodice e Via Fulcieri Paulucci de Calboli. E’ in corso la rimozione della fronda dell’arbusto che ha invaso la carreggiata, al momento non sono segnalati feriti.