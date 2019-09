Maltempo, si scia in Valtellina: allestita pista da fondo

In Valtellina e’ gia’ possibile sciare. Le abbondanti precipitazioni nevose, delle ultime ore, hanno consentito di allestire una pista per la pratica dello sci di fondo ai 3174 metri della localita’ Livrio, al Passo dello Stelvio.

“La lunghezza del tracciato e’ di 5,1 chilometri – spiega Umberto Capitani, direttore di Sifass che gestisce gli impianti di risalita nella ski-area sul tetto d’Europa -. E la pista per il fondo va aggiungersi alle piste praticabili per lo sci estivo sul ghiacciaio dello Stelvio, dove la stagione iniziata a giugno proseguira’ anche nelle prossime settimane”. Agli impianti di risalita del ghiacciaio dello Stelvio, gestiti da Sifass, oggi sono arrivati gli atleti delle Nazionali azzurre di freestyle e snowboard per un periodo di allenamento con i tecnici della Fisi.