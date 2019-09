Maltempo Sicilia: interruzione idrica nel Palermitano e all’aeroporto

A causa delle condizioni meteo avverse registratesi nella tarda serata di ieri, l’Amap, l’azienda acquedotti del Comune di Palermo rende noto che è stato registrato un significativo incremento della torbidità delle acque, prelevate dall’invaso Poma, rendendo necessario disporre il fermo dell’impianto di potabilizzazione Cicala e dell’adduttore Jato. E’ per tale motivo interrotta temporaneamente l’erogazione idrica in tutti i comuni della fascia costiera Nord-Ovest (Balestrate, Trappeto, Terrasini, Cinisi, Carini, Capaci, Isola delle Femmine), nonché all’aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino. Nella zona nord della città di Palermo si potranno verificare alcuni disservizi, derivanti dalla riduzione delle pressioni in rete. I parametri di qualità delle acque dell’invaso Poma vengono costantemente monitorati, al fine di ripristinare la normale funzionalità nel più breve tempo possibile.