Maltempo Sicilia: nubifragio e grandinata a Ragusa, allagamenti

Maltempi in Sicilia sopratutto nel Ragusano dove si sono verificati disagi e allagamenti. Il muraglione che delimita un’area condominiale tra via Di Vittorio e il parcheggio Colombardo alle spalle della questura di Ragusa, è in parte crollato.

Negozi, scantinati e magazzini sott’acqua, pioggia battente e grandine con chicci grossi come noci ha paralizzato la città tra le 14,30 e le 15. La situazione più critica nelle parti laterali di viale delle Americhe e nella parte bassa di via Archimede dove l’acqua ha superato il mezzo metro di altezza entrando nei negozi. Centralino dei vigili del fuoco preso d’assalto. In campo anche la protezione civile. Decine gli interventi.