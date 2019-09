Maltempo Sicilia: chiuso un tratto della statale 113 a Palermo, sottopassaggio allagato

La statale 113 ‘Settentrionale Sicula’ è temporaneamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 275, nel Comune di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, a causa dell’allagamento di un tratto localizzato, nel sottopassaggio all’A29, in seguito alle forti precipitazioni delle ultime ore.

La viabilità in entrambe le direzioni è temporaneamente deviata sulla rete limitrofa con indicazioni in loco. Lo si legge in una nota dell’Anas, in cui si specifica che il personale della società e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Il tratto della statale 113 ‘Settentrionale Sicula’, temporaneamente chiuso dopo l’allagamento di un sottopassaggio, è stato riaperto intorno alle 18.30. Lo rende noto l’Anas, secondo cui “il traffico è nuovamente regolare a Isola delle Femmine (Palermo)”.